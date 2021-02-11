Песков высказал недовольство после утечек со встречи Путина с журналистами

Детали встречи президента России Владимира Путина и главных редакторов крупных СМИ просочились в Сеть, что вызвало недовольство в Кремле.

Детали встречи президента России Владимира Путина и главных редакторов крупных СМИ просочились в Сеть, что вызвало недовольство в Кремле.

Беседа проходила в режиме "Off the record" (не для записи), и подобные утечки данных только вредят отношениям с прессой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Он обратил внимание на то, что такие беседы являются традиционными. Они необходимы для того, чтобы руководство СМИ могло разобраться с определенными вопросами или прояснить ситуацию.

Песков добавил, что обсуждение не касалось какой-то определенной темы или повестки дня. Во встрече принимали участие 35 человек: главреды и руководители телеканалов, крупных электронных и печатных СМИ, информагентств. Она проходила в формате видеоконференции, и заняла длительное время.