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13:30   11 Февраля 2021
Общество

Песков высказал недовольство после утечек со встречи Путина с журналистами

Песков высказал недовольство после утечек со встречи Путина с журналистами

Детали встречи президента России Владимира Путина и главных редакторов крупных СМИ просочились в Сеть, что вызвало недовольство в Кремле.

Беседа проходила в режиме "Off the record" (не для записи), и подобные утечки данных только вредят отношениям с прессой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Он обратил внимание на то, что такие беседы являются традиционными. Они необходимы для того, чтобы руководство СМИ могло разобраться с определенными вопросами или прояснить ситуацию.

Песков добавил, что обсуждение не касалось какой-то определенной темы или повестки дня. Во встрече принимали участие 35 человек: главреды и руководители телеканалов, крупных электронных и печатных СМИ, информагентств. Она проходила в формате видеоконференции, и заняла длительное время.

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