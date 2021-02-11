Ретейлеры объяснили проблемы с поставками бананов из Эквадора

Непогода в Эквадоре и извержение вулкана привели к уменьшению урожая бананов в этой стране и снижению объема их импорта в Россию.

Непогода в Эквадоре и извержение вулкана привели к уменьшению урожая бананов в этой стране и снижению объема их импорта в Россию.

Российские ретейлеры не видят проблемы во временном снижении импорта бананов из Эквадора, поскольку торговые сети покупают эти фрукты у разных стран и могут достаточно оперативно заполнить дефицит товара. По этой причине руководство ретейлеров не видит причин для повышения цен на бананы в супермаркетах. Эти тропические растения плодоносят круглый год, потому импорт бананов фактически не зависит от сезонных колебаний.