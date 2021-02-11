Жители России смогут переводить больше денег через СБП

Банки должны будут скорректировать лимиты для переводов через систему быстрых платежей до 1 октября 2021 года.

Банки должны будут скорректировать лимиты для переводов через систему быстрых платежей до 1 октября 2021 года.

Лимиты, которые планируют установить банки на объем операций в системе быстрых платежей (СБП), должны быть не менее 150 тысяч рублей. Информацию об этом публикует Банк России в проекте указаний.

Скорректировать лимиты финансовые организации должны до 1 октября 2021 года. Такая мера позволит сделать переводы для населения более доступными. С 1 апреля 2022 года клиенты также будут иметь возможность платить за покупки и услуги через мобильное приложение СБП (СБПэй). Для этого нужно будет только отсканировать QR-код.