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13:26   11 Февраля 2021
Экономика

Жители России смогут переводить больше денег через СБП

Жители России смогут переводить больше денег через СБП

Банки должны будут скорректировать лимиты для переводов через систему быстрых платежей до 1 октября 2021 года.

Лимиты, которые планируют установить банки на объем операций в системе быстрых платежей (СБП), должны быть не менее 150 тысяч рублей. Информацию об этом публикует Банк России в проекте указаний.

Скорректировать лимиты финансовые организации должны до 1 октября 2021 года. Такая мера позволит сделать переводы для населения более доступными. С 1 апреля 2022 года клиенты также будут иметь возможность платить за покупки и услуги через мобильное приложение СБП (СБПэй). Для этого нужно будет только отсканировать QR-код.

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#банк #деньги #перевод

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