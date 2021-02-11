Корабли ВМФ России прибыли в Карачи на учения "Аман-2021"

Группа кораблей ВМФ России прибыла в Пакистан для проведения совместных международных учений под названием "Аман-2021".

Группа кораблей ВМФ России прибыла в Пакистан для проведения совместных международных учений под названием "Аман-2021".

Суда пришвартовались в порту Карачи, который является основной военно-морской базой пакистанских ВМС. Россияне будут с 12 по 16 февраля принимать участие в маневрах в акватории Аравийского моря. Об этом говорится в сообщении Минобороны России. Генеральный консул РФ в Карачи Александр Хозин поднялся на борт фрегата "Адмирал Григорович" для того, чтобы поприветствовать моряков.

Первый этап учений будет включать в себя береговую фазу, во время которой будет рассмотрена организация связи между подразделениями и порядок взаимодействия. От России в маневрах примут участие корабли Черноморского флота: фрегат "Адмирал Григорович", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", спасательный буксир СБ-739, морская пехота, отряд разминирования и вертолет палубной авиации.