Пьяные сторонники Навального устроили дебош в автобусе в Петербурге

Пьяные пассажиры автобуса ругались матом и выкрикивали лозунги про арестованного блогера Алексея Навального в Петербурге.

Пьяные пассажиры автобуса ругались матом и выкрикивали лозунги про арестованного блогера Алексея Навального в Петербурге.

Водитель автобуса "Питеравто" сообщил о дебоширах в правоохранительные органы. Он рассказал, что компания молодых людей распивала алкогольные напитки и некультурно вела себя в салоне автобуса. Парни нецензурно выражались и выкрикивали лозунги про блогера. При выходе из транспорта на остановке один из хулиганов сломал стеклоочиститель лобового стекла. Инцидент попал на камеры наблюдения.

Правоохранители организовали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве. Правоохранители просмотрели записи с камер, однако дебоширы еще не пойманы.