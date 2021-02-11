Уральцы записали «гимн похоронщиков»

Представители уральского похоронного бизнеса сняли клип на кладбище на песню Виталия Аксенова «Могильщик».

Представители похоронного дела Свердловской области записали «гимн профессии» — клип на песню Виталия Аксенова «Могильщик». Съемки проходили в Екатеринбурге, на Широкореченском кладбище, ставшем последним пристанищем для многих криминальных авторитетов 1990-х годов, сообщает издание «Ura.ru».

Главными героями ролика, уже набирающего просмотры в интернете, стали руководители крупных ритуальных компаний Урала.

«Ну, здравствуй, могильщик! Посижу с тобой… Скольких ты схоронил, сколько крышек, брат, перевернул. Сколько гвоздичков набил, сколько выпил-помянул», — вступительную часть исполнил замдиректора екатеринбургского МУП «Комбинат специализированного обслуживания» Дмитрий Хазов.

По сюжету, директор ритуального комплекса «Реквием» в Нижнем Тагиле Николай Кытманов приходит на кладбище и заводит разговор с одним из могильщиков. Затем он встречается с коллегами у могилы советского хоккеиста, тренера и чемпиона СССР Виктора Кутергина.

«У нас в 2020 году было 10-летие «Ассоциации похоронных организаций Урала», которую я возглавляю, и мы решили выпустить клип на эту песню», — объяснил идею создания ролика Дмитрий Хазов.

В сентябре 2020 года в Томске прошел конкурс по скоростному копанию могил, о чем писала «Политика Сегодня».