Жулин раскрыл причину развода с Навкой

Тренер Александр Жулин тяжело переживал развод с фигуристкой Татьяной Навкой. Он считает, что у них были прекрасные семейные отношения, но сохранить их не удалось.

Тренер Александр Жулин тяжело переживал развод с фигуристкой Татьяной Навкой. Он считает, что у них были прекрасные семейные отношения, но сохранить их не удалось.

Тренер и призер Олимпийских игр Александр Жулин рассказал о семейной жизни с прославленной фигуристкой Татьяной Навкой. Семья жила в США, где Жулин занимался тренерской деятельностью. В Америке супруги стали родителями.

Навка родила девочку за год до официального бракосочетания, которое состоялось в 2000 году. Пара прожила вместе 10 лет, но к концу брака у обоих были романы на стороне. Навка встречалась с Маратом Башаровым, Жулин увлекся своей ученицей, а ныне супруге Наталье Михайловой. Навка замужем за пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым.

Александр Жулин считает, что брак с Татьяной Навкой рухнул из-за переезда в Москву. Фигуристка много работала, стала победительницей Олимпиады, участвовала в проекте "Ледниковый период". У спортсменки не было сил и желания что-то исправлять в личных отношениях с мужем, когда начались трудности в семейной жизни, уверен ее бывший супруг.

Сейчас Навка и Жулин поддерживают хорошие отношения, их даже можно назвать дружескими. Ведь, несмотря на развод, у них общая дочь.