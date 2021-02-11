Рар рассказал о попытках Берлина убрать проблему с «Северным потоком-2»

Все разговоры о якобы заключенной США и Германией «грязной сделке» по поводу «Северного потока – 2» являются просто попыткой раздуть скандал вокруг этой темы, так как других аргументов у критиков российского газопровода не осталось.

Все разговоры о якобы заключенной США и Германией «грязной сделке» по поводу «Северного потока – 2» являются просто попыткой раздуть скандал вокруг этой темы, так как других аргументов у критиков российского газопровода не осталось.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя дискуссию, которая вспыхнула в бундестаге вокруг переговоров с новой американской администрацией по поводу достройки «Северного потока – 2».

Сообщения о том, что глава Минфина ФРГ Олаф Шольц якобы предложил Вашингтону заключить сделку, в рамках которой Берлин в обмен на уступки американцев по «Северному потоку – 2» вложит миллиард евро в индустрию СПГ (сжиженного природного газа), появились еще в сентябре 2020 года при президентстве Дональда Трампа. Тогда в Германии эти сообщения никак не прокомментировали.

В феврале 2021 года эту тему вновь подняла одна из немецких экологических организаций, входящая в число противников «Северного потока – 2». На эти обвинения ответила немецкий министр окружающей среды Свенья Шульце, которая, выступая в бундестаге, заявила, что никакой «грязной сделки» нет и не было.

«Я опровергаю, что есть какая-то грязная сделка, такого нет», ‒ подчеркнула Шульце, отвечая на утверждения депутата от фракции «Союз 90/Зеленые» о том, что такая сделка якобы существует.

Однако фракция «Зеленые/Союз 90» добилась вызова на слушания в бундестаг министра финансов ФРГ Олафа Шольца.

В то же время заместитель пресс-секретаря федерального правительства Германии Ульрике Деммер, выступая на брифинге, заявила, что немецкие власти проводят с американской администрацией закрытые переговоры на тему достройки «Северного потока – 2».

Александр Рар, комментируя ситуацию в эфире радио Sputnik, отметил, обсуждение данной темы властями ФРГ и США – это явление совершенно нормальное.

Администрация нового президента США Джо Байдена, отметил Рар, не хочет начинать свою новую политику на европейском направлении с конфликта, крупной ссоры, или даже торговой войны. После четырех лет сложных взаимоотношений во времена президентства Дональда Трампа, немцы стремятся наладить отношения с американцами.

«Поэтому сейчас, действительно, ведутся какие-то переговоры на разных уровнях о том, чтобы эту проблему с "Северным потоком-2" убрать с повестки дня», — объяснил политолог.

При этом поиск компромиссного решения продвигается не просто, добавил Рар, так как обе стороны хотят «сохранить лицо».

Германия не может отказаться от достройки газопровода, на которое выдала все разрешения. К тому же «Северный поток – 2» нужен и Германии, и всей Европе. А в Америке конгресс уже проголосовал за санкции против этого проекта, поэтому Штаты тоже ищут такой выход из ситуации, чтобы не «потерять лицо».

Никакого скандала вокруг некой немецко-американской сделки вокруг «Северного потока – 2» нет, а попытки его раздуть на пустом месте носят надуманный характер, добавил Александр Рар.

«Я думаю, просто это последние какие-то аргументы, те люди, которые хотят "Северный поток-2" "закрыть" ‒ это партия "Зеленых", это мощные трансатлантические круги, в том числе в Германии, восточноевропейские лобби ‒ они бьют сейчас налево и направо, где-то судорожно и даже уже вслепую», — заключил немецкий политолог.

Напомним, новые санкции против участников строительства и эксплуатации российского газопровода «Северный поток – 2» были прописаны в тесте оборонного бюджета США на 2021 год, который был принят в США в конце 2020 года, несмотря на вето, наложенное на документ Дональдом Трампом – на тот момент еще являвшимся президентом страны.