Трампа побоялись пускать в здание суда из-за «сходства» с Гитлером

Все дело в ораторских способностях бывшего президента США, а также в отношении к мигрантам.

Американский телеканал MSNBC опубликовал статью с предостережением о недопустимости выступления бывшего президента США Дональда Трампа в суде по делу о его импичменте. Авторы утверждают, что «предоставление Трампу микрофона связанно с риском распространения его глупостей», сообщает американское издание Breitbart.

Телеканал сравнивает возможное развитие событий и ораторские способности Трампа с речью Адольфа Гитлера на суде 1924 года, где будущего вождя Третьего рейха судили за попытку госпереворота в Веймарской республике («Пивной путч»), а также сравнивает отношение Трампа к мигрантам с отношением Гитлера к евреям.

«Это сравнение звучит правдоподобно — это то, что произошло после провала путча. Меня больше всего беспокоит в связи с этой идеей — выставление Трампа в качестве свидетеля», — пишет MSNBC.

Описывая «огненную речь Гитлера на протяжении всего судебного процесса», автор статьи утверждает, что «публика подумала, что идеи, которые он выдвигал, звучат довольно здраво», а международные СМИ только помогли популяризовать образ диктатора. Повторяя свои опасения, автор призывает приложить больше усилий для «нейтрализации» посланий Трампа, чтобы не взрастить нового фюрера.

«Итак, да, вызовите Трампа в суд, но убедитесь, что вы можете нейтрализовать его сообщение более эффективно, чем это сделали немецкие прокуроры в 1924 году», — заключает автор статьи.

Это не первый случай, когда западная пресса проводит подобное сравнение. В прошлом месяце журнал Philadelphia Inquirer опубликовал статью, где предлагалось представить президентство Трампа как средство, чтобы «лучше понять влияние Гитлера на немцев». Не всем читателям это понравилось. Многие видят в этот приуменьшение преступлений Гитлера против человечества.

«Это неправильно, — написал пользователь Twitter Брайан Ноттс, комментируя сравнения Philadelphia Inquirer. — Это минимизирует зло, совершенное Гитлером, приравнивая геноцид евреев и убийственное завоевание большей части Европы к сокращению налогов Трампом и строительству пограничной стены».

Другие пользователи сети выразили откровенное отвращение к самой идее сравнения этих двух личностей, а также видят этом пропаганду Демократической партии, чтобы забрать свободу американских граждан.

«Вы отвратительны!, — написал один из пользователей Twitter. — Вы не представляете, через что прошли люди в те времена! Это оскорбительно для тех, у кого в это время действительно была семья. Это начинается с того, что они забирают оружие, затем свободу слова, собственность и, в конечном итоге, жизни!»

Ранее стало известно, что согласно прогнозам Бюджетного управления Конгресса США, миллионы американцев останутся без работы из-за COVID-19 и указов новоизбранного президента США Джо Байдена, которые дают «зеленый свет» потоку трудовых мигрантов.