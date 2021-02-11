Прощание с актером "Бригады" Альшанским проходит в Москве

Церемония прощания с российским актером Виталием Альшанским проходит в столице. Проводить артиста в последний путь пришли его родственники, друзья и ученики.

Церемония прощания с российским актером Виталием Альшанским проходит в столице. Проводить артиста в последний путь пришли его родственники, друзья и ученики.

Одна из учениц Альшанского рассказала каналу РЕН ТВ, что актер был для нее не просто наставником, он ей был как отец. По словам собеседницы, артист был очень добрым и жизнерадостным человеком.

Друг покойного, актер Дмитрий Дунаев отметил, что Альшанский являлся "уникальной личностью". Кроме того, артист делился своим талантом, проводя индивидуальные уроки по актерскому мастерству.

Виталий Альшанский скончался в ночь на 5 февраля в квартире на Веерной улице на 53-м году жизни. По предварительной информации, причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность. Альшанский известен широкому зрителю по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Бригада", "Полицейский с Рублевки" и "Кухня".