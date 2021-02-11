Правоохранители выясняют обстоятельства пропажи 160 млн рублей из банка в Москве

Злоумышленники вскрыли несколько ячеек в столичном банке и вынесли из них около 160 млн рублей.

Злоумышленники вскрыли несколько ячеек в столичном банке и вынесли из них около 160 млн рублей.

Правоохранители узнали об исчезновении денег от советника управления финансовой организации. По его словам, жертвами злоумышленников стали два бизнесмена. У первого предпринимателя украли 19 млн рублей, а у второго более 122 млн. Деньги лежали в банковских ячейках и пропали в период с декабря 2020 по январь текущего года.

Кроме того, жертвами воров стали еще несколько человек, передает РЕН ТВ. Так, у одной столичной бизнесвумен кроме денег пропали ювелирные украшения, которые она хранила в ячейке. Сейчас по факту случившегося ведется проверка.