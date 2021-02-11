Появились кадры допроса обвиняемого в убийстве воронежской учительницы

Следственный комитет показал видео допроса 31-летнего жителя Луганска, обвиняемого в жестоком убийстве учительницы в Воронеже.

Следственный комитет показал видео допроса 31-летнего жителя Луганска, обвиняемого в жестоком убийстве учительницы в Воронеже.

О задержании подозреваемого стало известно накануне. В ближайшее время следователи проверят его показания на месте преступления, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Окровавленное тело 47-летней учительницы математики нашли на Московском проспекте. Спустя несколько дней личность подозреваемого удалось установить, его объявили в федеральный розыск, задержали и предъявили обвинение. Следователь будет ходатайствовать об аресте. Продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.