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12:32   11 Февраля 2021
Происшествия

Появились кадры допроса обвиняемого в убийстве воронежской учительницы

Появились кадры допроса обвиняемого в убийстве воронежской учительницы

Следственный комитет показал видео допроса 31-летнего жителя Луганска, обвиняемого в жестоком убийстве учительницы в Воронеже.

О задержании подозреваемого стало известно накануне. В ближайшее время следователи проверят его показания на месте преступления, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Окровавленное тело 47-летней учительницы математики нашли на Московском проспекте. Спустя несколько дней личность подозреваемого удалось установить, его объявили в федеральный розыск, задержали и предъявили обвинение. Следователь будет ходатайствовать об аресте. Продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

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#допрос #воронеж #убийство учительницы

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