Лукашенко заявил, что 2021 год определит планы Запада в отношении Белоруссии

Текущий год должен определить планы стран Запада по отношению к Белоруссии, заявил в ходе Всебелорусского народного собрания президент республики Александр Лукашенко.

Текущий год должен определить планы стран Запада по отношению к Белоруссии, заявил в ходе Всебелорусского народного собрания президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, страна подверглась атаке внешних сил. Была предпринята попытка мятежа по принципу блицкрига, уточнил белорусский лидер.

"Нам надо выстоять во что бы то ни стало, и 2021 год будет определяющим", — сказал Лукашенко.

Также он добавил, что в настоящее время Белоруссия переживет переломный момент, которых в истории страны было немного. Лукашенко сравнил современный период с развалом Советского Союза и последовавшими за ним событиями.