МИД РФ заподозрил США в планировании ядерного конфликта

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заподозрил Запад в планировании ограниченных ядерных войн.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заподозрил Запад в планировании ограниченных ядерных войн.

По словам представителя российского дипведомства, то, что США не подтверждают неприемлемость ядерного конфликта, вызывает существенные подозрения. Это необходимо принять во внимание властям РФ.

"Россия должна вести политику сдерживания США, в том числе военного, чтобы не допустить их агрессивного вмешательства в свои дела", — резюмировал замглавы МИД РФ.

Ранее Сергей Рябков заявил, что время уступок со стороны РФ по контролю за вооружениями прошло. По словам представителя российского МИД, факт продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не стал уступкой со стороны Москвы или Вашингтона. Продолжение сотрудничества в рамках СНВ-3 отвечает национальным интересам обеих стран.