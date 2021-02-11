Жителям Брянской области пообещали сильные снегопады и ветер

Синоптики выпустили штормовое предупреждение для жителей Брянской области.

Синоптики выпустили штормовое предупреждение для жителей Брянской области.

По данным Гидрометцентра России, в регионе 11 февраля ожидается сильный снегопад и ураганный ветер. Также жителям Брянской области посоветовали приготовиться к гололеду. Изменение погоды связано с арктическим циклоном, на смену которому придет южный, объяснили метеорологи.

На следующей неделе ночами ожидаются морозы до 21 градуса, днем -11 и снегопады. Синоптики говорят, что такая погода в Брянской области продержится не меньше недели.

В связи с этим МЧС рекомендует жителям Брянской области по возможности не совершать дальние поездки на автомобилях. На дорогах следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.