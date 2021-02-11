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12:09   11 Февраля 2021
Политика

Зеленский решил показать Донбасс послам G7

Зеленский решил показать Донбасс послам G7

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс с официальным визитом совместно с дипломатическими представителями стран "Большой семерки".

Ранее главы внешнеполитических ведомств ЛДНР обвинили украинского лидера в распространении дезинформации. Стоит отметить, что в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель Зеленский заявил, что армия Украины полностью соблюдает режим перемирия на юго-востоке страны.

Дипломаты отметили, что ВСУ регулярно обстреливают республики. А сам Зеленский вводит в заблуждение европейцев.

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#донбасс #g7 #зеленский

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