Зеленский решил показать Донбасс послам G7

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс с официальным визитом совместно с дипломатическими представителями стран "Большой семерки".

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс с официальным визитом совместно с дипломатическими представителями стран "Большой семерки".

Ранее главы внешнеполитических ведомств ЛДНР обвинили украинского лидера в распространении дезинформации. Стоит отметить, что в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель Зеленский заявил, что армия Украины полностью соблюдает режим перемирия на юго-востоке страны.

Дипломаты отметили, что ВСУ регулярно обстреливают республики. А сам Зеленский вводит в заблуждение европейцев.