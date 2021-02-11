12:09 11 Февраля 2021Политика
Зеленский решил показать Донбасс послам G7
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс с официальным визитом совместно с дипломатическими представителями стран "Большой семерки".
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс с официальным визитом совместно с дипломатическими представителями стран "Большой семерки".
Ранее главы внешнеполитических ведомств ЛДНР обвинили украинского лидера в распространении дезинформации. Стоит отметить, что в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель Зеленский заявил, что армия Украины полностью соблюдает режим перемирия на юго-востоке страны.
Дипломаты отметили, что ВСУ регулярно обстреливают республики. А сам Зеленский вводит в заблуждение европейцев.