Украинцы останутся без руды после открытия нового терминала в Усть-Луге

Потери за январь от сокращения грузоперевозок для страны составили 22,9%.

Пять крупных морских портов Украины ощутили существенное падение транзита руды. По данным за январь, спад грузооборота составил 22,9% или 2,78 млн тонн — до 9,35 млн тонн, сообщило издание Eadaily.

Это связывают с прекращением поставок руды российской компанией «Металлоинвест» с Михаловского горно-обогатительного комбината (Железногорск, Курская область) через порт «Южный» (Одесская область). С октября 2020 года поставки реализуются через терминал «Ультрамар» в порту «Усть-Луга» Ленинградской области.

По данным Администрации морских портов Украины, за январь 2020 года грузооборот сократился на 25,7%, или на 3,47 млн тонн — до 10,016 тонн, по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, из-за неурожая зерновых, высоких цен и пандемии коронавируса экспорт зерна упал на 42%. Импорт коксующегося угля также сократился в пять раз, а перевалка импортных контейнеров — на 15%.

«Усть-Луга» — морской торговый порт, расположенный в Лужской губе Финского залива. Он начал функционировать в декабре 2001 года. По данным на за 2019 год, грузооборот порта составил 103,85 млн тонн.