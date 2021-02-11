Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:17   11 Февраля 2021
Весь мир

Кедми и Соловьев высмеяли подаренные Вашингтоном Украине надувные лодки

Кедми и Соловьев высмеяли подаренные Вашингтоном Украине надувные лодки

Израильский политолог Яков Кедми в прямом эфире программы «Полный контакт» Владимира Соловьева высмеял военную помощь США Украине.

Ранее США торжественно преподнесли Украине техническую помощь в виде 10 скоростных катеров Willard и более 70 надувных лодок Zodiac. Церемония прошла на территории военно-морской базы «Юг» в Практической гавани в Одессе.

По словам командующего ВМС Украины Алексея Неижпапа, Киев также получил водолазное оборудование, тепловизоры и средства связи, а также радиотехнические комплексы. Кроме того, в этом году украинская сторона получит три патрульных катера.

«Надувные лодки — для рыбалки? Яков Иосифович, я боюсь, Крым в опасности, НАТО атакует, 84 матраса… извините, лодки», — обратился Соловьев к Кедми.

Приглашенный гость подыграл Соловьеву:

«Они пойдут развернутым строем. Если еще на них поставят по пулемету. Это такая сила!»

«Утонут», — иронично заключил Соловьев.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, что Вашингтон будет оказывать активную военную и экономическую помощь Киеву.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #шутка #владимир соловьев #вмс украины #яков кемди

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров