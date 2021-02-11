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11:59   11 Февраля 2021
Россия

Андрей Норкин в прямом эфире пошутил на тему секса

Андрей Норкин в прямом эфире пошутил на тему секса

Ведущий программы «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин поделился очередным анекдотом во время эфира. На этот раз журналист пошутил на тему секса, рассказав про случай в кабинете сексопатолога.

«Кабинет сексопатолога. Диалог доктора и пациента:

— Так, вам все-таки надо прекратить заниматься мастурбацией. 

— Почему? 

— Ну потому что это мешает мне вас осматривать!», — сказал Норкин.

Ранее Норкин пошутил по поводу большого количества иностранных дипломатов, которые приехали на судебное заседание по делу российского блогера Алексея Навального.

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#шутка #анекдот #андрей норкин #место встречи

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