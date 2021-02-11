Андрей Норкин в прямом эфире пошутил на тему секса

Во время передачи «Место встречи» журналист рассказал анекдот про случай в кабинете сексопатолога.

Ведущий программы «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин поделился очередным анекдотом во время эфира. На этот раз журналист пошутил на тему секса, рассказав про случай в кабинете сексопатолога.

«Кабинет сексопатолога. Диалог доктора и пациента:

— Так, вам все-таки надо прекратить заниматься мастурбацией.

— Почему?

— Ну потому что это мешает мне вас осматривать!», — сказал Норкин.

Ранее Норкин пошутил по поводу большого количества иностранных дипломатов, которые приехали на судебное заседание по делу российского блогера Алексея Навального.