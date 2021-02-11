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11:36   11 Февраля 2021
Политика

Лукашенко сравнил ситуацию в Белоруссии с развалом СССР

Лукашенко сравнил ситуацию в Белоруссии с развалом СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика переживает переломный момент в истории страны.

По его словам, ситуация напоминает эпоху развала Союза Советских Социалистических Республик.

Ранее стало известно, что председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель заявил о нормализации обстановки в стране. Он отметил, что пик протестных настроений в государстве пройден.

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#белоруссия #ссср #лукашенко

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