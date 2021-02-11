11:36 11 Февраля 2021Политика
Лукашенко сравнил ситуацию в Белоруссии с развалом СССР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика переживает переломный момент в истории страны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика переживает переломный момент в истории страны.
По его словам, ситуация напоминает эпоху развала Союза Советских Социалистических Республик.
Ранее стало известно, что председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель заявил о нормализации обстановки в стране. Он отметил, что пик протестных настроений в государстве пройден.