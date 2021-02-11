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12:38   11 Февраля 2021
Россия

Музыкальный вечер при свечах устроят в Яани кирик в День святого Валентина

Музыкальный вечер при свечах устроят в Яани кирик в День святого Валентина

Провести самый романтичный вечер в году в атмосфере чарующей музыки и сотен свечей приглашает концертный зал Яани Кирик.

14 февраля, в день святого Валентина, в одном из самых красивых мест Санкт-Петербурга пройдет концерт «Музыка при свечах».

Атмосферный зал лютеранской церкви эстонского-немецкого прихода украсят сотнями свечей, он наполнится звуками органа, рояля, скрипки, флейты. Организаторы обещают зрителям и слушателям множество музыкальных открытий.

Начало концерта в 19.00. Билеты можно приобрести по ссылке или на сайте Яани Кирик.

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#россия #санкт-петербург #общество #яани кирик

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