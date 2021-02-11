12:38 11 Февраля 2021Россия
Музыкальный вечер при свечах устроят в Яани кирик в День святого Валентина
Романтичные композиции в исполнении органа, рояля, флейты и скрипки прозвучат в одном из самых атмосферных мест Санкт-Петербурга.
Провести самый романтичный вечер в году в атмосфере чарующей музыки и сотен свечей приглашает концертный зал Яани Кирик.
14 февраля, в день святого Валентина, в одном из самых красивых мест Санкт-Петербурга пройдет концерт «Музыка при свечах».
Атмосферный зал лютеранской церкви эстонского-немецкого прихода украсят сотнями свечей, он наполнится звуками органа, рояля, скрипки, флейты. Организаторы обещают зрителям и слушателям множество музыкальных открытий.
Начало концерта в 19.00. Билеты можно приобрести по ссылке или на сайте Яани Кирик.