Музыкальный вечер при свечах устроят в Яани кирик в День святого Валентина

Романтичные композиции в исполнении органа, рояля, флейты и скрипки прозвучат в одном из самых атмосферных мест Санкт-Петербурга.

Провести самый романтичный вечер в году в атмосфере чарующей музыки и сотен свечей приглашает концертный зал Яани Кирик.

14 февраля, в день святого Валентина, в одном из самых красивых мест Санкт-Петербурга пройдет концерт «Музыка при свечах».

Атмосферный зал лютеранской церкви эстонского-немецкого прихода украсят сотнями свечей, он наполнится звуками органа, рояля, скрипки, флейты. Организаторы обещают зрителям и слушателям множество музыкальных открытий.

Начало концерта в 19.00. Билеты можно приобрести по ссылке или на сайте Яани Кирик.