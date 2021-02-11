СК проводит проверку сообщений о подмене детей на кукол в ставропольском роддоме

Сотрудники СКР по Ставропольскому краю проверяют опубликованные в Сети фотографии с подменой новорожденных детей на кукол в местном перинатальном центре.

Сотрудники СКР по Ставропольскому краю проверяют опубликованные в Сети фотографии с подменой новорожденных детей на кукол в местном перинатальном центре.

Стоит отметить, что комплекс проверочных мероприятий сведений, появившихся в интернете, не дал положительных результатов. Данные о подмене не подтвердились.

Признательные показания дала жена заявителя. По ее словам, она выдумала историю с родами. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.