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11:20   11 Февраля 2021
Общество

СК проводит проверку сообщений о подмене детей на кукол в ставропольском роддоме

СК проводит проверку сообщений о подмене детей на кукол в ставропольском роддоме

Сотрудники СКР по Ставропольскому краю проверяют опубликованные в Сети фотографии с подменой новорожденных детей на кукол в местном перинатальном центре.

Стоит отметить, что комплекс проверочных мероприятий сведений, появившихся в интернете, не дал положительных результатов. Данные о подмене не подтвердились.

Признательные показания дала жена заявителя. По ее словам, она выдумала историю с родами. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

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#скр #куклы #роддом

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