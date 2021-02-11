В МИД РФ рассказали о шансах на возвращение Ирана и США в ядерную сделку

Москва рассчитывает, что решение по возвращению Ирана и США в ядерную сделку будет найдено в ближайшее время, заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Москва рассчитывает, что решение по возвращению Ирана и США в ядерную сделку будет найдено в ближайшее время, заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, одновременное снятие санкционных ограничений Соединенных Штатов с Ирана невозможно, однако и затягивать с необходимыми для этого действиями не стоит.

Россия рассчитывает, что компромиссное решение по возвращению Ирана и США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) будет предложено до 21 февраля в целях избежания эскалации конфликта, подчеркнул Рябков.