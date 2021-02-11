Ирина Круг удивилась раскрытию дела об убийстве мужа

Михаила Круга убили 1 июля 2002 года. Имена преступников стали известны лишь спустя 17 лет после произошедшего. Вдова певца не сразу поверила, что убийц ее мужа все же нашли.

Михаила Круга убили 1 июля 2002 года. Имена преступников стали известны лишь спустя 17 лет после произошедшего. Вдова певца не сразу поверила, что убийц ее мужа все же нашли.

Певица Ирина Круг часто вспоминает мужа Михаила. Особенно трудно вычеркнуть из памяти день его убийства, недавно призналась вдова, когда стала гостьей в студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

Михаил Круг был убит в собственном доме 1 июля 2002 года. Следствие затянулось на долгое время. По словам Ирины Круг, в расследовании сменился не один следователь, дело даже закрывали. Но спустя 17 лет стали известны имена убийц Михаила Круга. В 2019 году дело было закрыто.

Ирина Круг никак не могла поверить в случившееся. Одним из убийц певца оказался Александр Агеев, член тверской ОПГ "Волки". Он участвовал в следственном эксперименте, который правоохранители провели в доме Ирины и Михаила Круга. Агеев сделал чистосердечное признание. Второй убийца к моменту раскрытия преступления был уже мертв. Он был убит одним из «волков».

Ирина Круг рассказала, что с мужем у них были прекрасные отношения. Она чувствовала от него заботу и любовь с первого дня их знакомства. Михаил Круг хотел иметь много детей и большую семью. Певец был внимательным и щедрым человеком. Но счастье длилось недолго, Ирина Круг стала вдовой в 26 лет.