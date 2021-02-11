Байден в разговоре с Си Цзиньпином нащупал «болевую точку» Китая

Лидеры Китая и США впервые с момента инаугурации Байдена провели телефонный разговор.

Президент США Джозеф Байден и председатель КНР Си Цзиньпин впервые поговорили по телефону. Пресс-служба Белого дома сообщила, что беседа прошла 11 февраля, в канун празднования китайского Нового года. По этому случаю американский лидер поздравил народ Китая, после чего поднял целый ряд вопросов, затрагивающих внутренние дела Пекина.

«Президент Байден подчеркнул свою фундаментальную озабоченность по поводу принудительной и несправедливой экономической практики Пекина, репрессий в Гонконге, нарушений прав человека в Синьцзяне и все более агрессивных действий в регионе, в том числе в отношении Тайваня», — говорится в заявлении пресс-службы.

В вопросах сотрудничества Байден и Си Цзиньпин обговорили противодействие пандемии коронавируса и «общие проблемы глобальной безопасности здравоохранения, изменения климата и предотвращения распространения оружия». Источники NBC News в Белом доме рассказали, что звонок должен стать сигналом для Пекина: Вашингтон не отступит от стратегии «конкуренции», которая была заложена еще при Дональде Трампе, однако методы конкурентной борьбы изменятся.

«Мы посмотрели на то, что администрация Трампа делала в течение четырех лет, и согласились с методом стратегической конкуренции с Китаем и необходимостью участвовать в ней энергично, систематически, через инструменты правительства и власти. Но мы увидели серьезные проблемы с тем, как администрация Трампа проводила эту конкуренцию», — сказал анонимный источник.

Подход демократа будет отличаться от стратегии его предшественника. Байден собирается активнее сотрудничать с союзниками США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это «сотрудничество» пока заключается в посещении международных форумов. В частности, речь идет о саммите стран Восточной Азии и встречах АSEАN (Association of South East Asian Nations, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии — англ.). Бывший начальник Байдена — Барак Обама, к примеру, постоянно посещал АSEАN, но Дональд Трамп после прихода к власти забросил собрания ассоциации.

Председатель КНР остался доволен беседой с Байденом, однако намекнул, что американцам не стоит лезть во внутренние дела страны. Си Цзиньпин допустил, что в будущем взгляды Вашингтона и Пекина на многие вещи разойдутся, но даже в этом случае стороны должны сохранять взаимоуважение и равенство. О прошедшем телефонном разговоре генсекретарь ЦК Коммунистической партии Китая высказался в духе восточных мудростей:

«Сотрудничество между Китаем и Соединенными Штатами — это две выгоды, борьба — это травмы, поэтому сотрудничество — это единственный правильный выбор между двумя сторонами», — цитирует Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Дональд Трамп действительно довел отношения Вашингтона и Пекина до критической точки. В ходе президентского срока он вводил пошлины на китайские товары и ставил запрет на ввоз некоторых из них, а после появления вируса COVID-19 и вовсе обвинял Поднебесную почти во всех мировых проблемах.

Теперь, объясняет старший научный сотрудник института востоковедения РАН Сергей Дмитриев, отношения США и Китая ждет оттепель, однако не все так однозначно. Специалист напомнил, что самым первым сигналом от Соединенных Штатов стало приглашение на инаугурацию Байдена Сяо Биким – официального представителя Тайваня. Она стала первым послом островного государства с 1979 года, посетившим торжественную церемонию.

«Противостояние между США и Китаем никуда не денется, но оно станет другим, станет чуть мягче. Администрация Джо Байдена старается отказаться от всех радикальных элементов политики, которые были при Трампе. Но нужно помнить, что демократы всегда больше занимаются не торговыми войнами, а всяким соблюдением прав человека и так далее. Поэтому давление по линии Гонконга может усилиться, ведь там Пекин продавливает ситуацию под себя. Сейчас за это Китай будут как минимум ругать, как максимум вводить экономические санкции. Также американцы усилят контроль над Тайванем. В общем, все вернется на предтрампистскую позицию», — полагает эксперт.

Напомним, Гонконг – это административный район Китая, который считается автономным. КНР охраняет внешние границы региона и поддерживает экономику Гонконга, но не может никак влиять на законы города и местную власть. Этот механизм называется «Одна страна, две системы».

В последнее время Пекин пытается продавить политическую ситуацию на автономной территории, чтобы получить над ней контроль. Сначала в Гонконге приняли закон об экстрадиции, а год спустя – закон «О национальной безопасности», из-за которого в ноябре 2020 года вся продемократическая фракция парламента Гонконга объявила о своей отставке.