11:09 11 Февраля 2021Происшествия
Лжемать созналась в махинациях с детьми и куклами в Ставрополье
Жительница Ставропольского края призналась в том, что история с подменой детей на куклы была выдумкой.
Жительница Ставропольского края призналась в том, что история с подменой детей на куклы была выдумкой.
Женщина рассказала, что на самом деле никакой беременности не было. Куклы же в гробах оказались потому, что лжероженица не хотела расстраивать своего супруга. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.