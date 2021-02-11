Лжемать созналась в махинациях с детьми и куклами в Ставрополье

Жительница Ставропольского края призналась в том, что история с подменой детей на куклы была выдумкой.

Жительница Ставропольского края призналась в том, что история с подменой детей на куклы была выдумкой.

Женщина рассказала, что на самом деле никакой беременности не было. Куклы же в гробах оказались потому, что лжероженица не хотела расстраивать своего супруга. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.