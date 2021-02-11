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11:07   11 Февраля 2021
Общество

Российские медики выявили 15 038 случаев заражения коронавирусом за сутки

Российские медики выявили 15 038 случаев заражения коронавирусом за сутки

Оперштаб сообщил о появлении 15 038 новых случаев заражения COVID-19 за сутки.

Инфекцию выявили в 84 регионах России. Клинических проявлений не обнаружили у 11,1% пациентов.

Медики также зафиксировали 553 случаев смерти от коронавируса. Сообщается о 21 961 случае выздоровления за сутки. Количество вылечившихся пациентов третий день подряд превышает число обнаруженных случаев заражения, отметили в Оперштабе.

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#россия #коронавирус #оперштаб

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