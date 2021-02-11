Работа курьера вышла в топ по уровню зарплаты

В Петербурге доставщикам предлагают до 95 тысяч рублей, в Волгограде и Екатеринбурге - до 110 тысяч.

В январе 2021 года спрос на курьеров в России вырос в 4,8 раз, передает РБК, со ссылкой на данные портала Superjob.

При этом максимальные зарплаты в этой отрасли - не в Москве. В столице за доставку на личном автомобиле предлагают около 100 тысяч рублей. Тогда как в Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Челябинске, Волгограде за ту же услугу работодатель готов платить 110 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге оплата труда курьеров также стала непривычно высокой: 81-95 тысяч рублей (если человек доставляет товары пешком или на велосипеде) и 70-75 тысяч рублей (если на личном авто).

По данным HeadHunter, за 2020 год зарплата курьеров выросла сразу на 40%. Во многих компаниях отмечают, что до сих пор есть дефицит кадров. При этом работодатель готов доплачивать за работу в холода и в позднее время.