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11:00   11 Февраля 2021
Общество

Режиссер Грачевский после смерти "появился" в шоу на Первом канале

Режиссер Грачевский после смерти "появился" в шоу на Первом канале

Борис Грачевский вместе с другими экспертами в студии главного телеканала России обсуждал звездных детей, которые рискуют стать изгоями в обществе.

Создатель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский согласился поучаствовать в съемках шоу "Док-ток" в декабре 2020 года. На тот момент он еще не был заражен коронавирусом и прекрасно себя чувствовал. Режиссер активно участвовал в дискуссии и даже поделился несколькими методиками воспитания детей. Вместе с ним судьбу звездных наследников обсуждали певица Глюкоза и телеведущая Лариса Гузеева.

О госпитализации Грачевского с положительным тестом на COVID-19 стало известно за несколько дней до наступления 2021 года. Режиссер сам сообщил фанатам, что лег в больницу. Через некоторое время его состояние ухудшилось, знаменитого пациента перевели в отделение реанимации. 14 января 2021 года стало известно, что Борис Юрьевич скончался. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь сценариста, но оказались бессильны.

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#шоу #первый канал #грачевский #док-ток

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