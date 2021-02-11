Америка будет применять военную силу лишь в крайнем случае. Об этом президент США Джо Байден заявил в среду.

Америка будет применять военную силу лишь в крайнем случае. Об этом президент США Джо Байден заявил в среду.

Джо Байден отметил, что главная задача Пентагона – сдержать агрессию со стороны недоброжелателей и, "если потребуется, вести боевые действия и побеждать в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности".

"Что ж, я считаю, что сила должна быть крайней мерой, а не первой", — сказал Джо Байден.

Также Байден отметил, что при необходимости без колебаний применит силу, чтобы защитить интересы не только граждан США, но и своих союзников по всему миру.