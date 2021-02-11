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10:54   11 Февраля 2021
Политика

Байден рассказал, в каких случаях США будут применять военную силу

Байден рассказал, в каких случаях США будут применять военную силу

Америка будет применять военную силу лишь в крайнем случае. Об этом президент США Джо Байден заявил в среду.

Джо Байден отметил, что главная задача Пентагона – сдержать агрессию со стороны недоброжелателей и, "если потребуется, вести боевые действия и побеждать в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности".

"Что ж, я считаю, что сила должна быть крайней мерой, а не первой", — сказал Джо Байден.

Также Байден отметил, что при необходимости без колебаний применит силу, чтобы защитить интересы не только граждан США, но и своих союзников по всему миру.

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#сша #пентагон #джо байден

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