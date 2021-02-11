Россиянам разрешат переводить онлайн больше 150 тысяч рублей в сутки

Банк России планирует повысить суточный лимит денежных переводов.

Суточный лимит по банковским переводам может быть увеличен минимум до 150 тысяч рублей.

Центробанк РФ планирует обязать банки поднять планку ограничений денежных переводов через систему быстрых платежей. Речь идет о перечислениях по номеру телефона. Сейчас суточный лимит в каждой кредитной организации свой. К примеру, в Сбербанке нельзя переводить более 50 тысяч рублей в течение 24 часов.

Планируется, что новое требование вступит в силу до 1 октября.