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11:03   11 Февраля 2021
Россия

Россиянам разрешат переводить онлайн больше 150 тысяч рублей в сутки

Россиянам разрешат переводить онлайн больше 150 тысяч рублей в сутки

Суточный лимит по банковским переводам может быть увеличен минимум до 150 тысяч рублей.

Центробанк РФ планирует обязать банки поднять планку ограничений денежных переводов через систему быстрых платежей. Речь идет о перечислениях по номеру телефона. Сейчас суточный лимит в каждой кредитной организации свой. К примеру, в Сбербанке нельзя переводить более 50 тысяч рублей в течение 24 часов. 

Планируется, что новое требование вступит в силу до 1 октября.

 

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#россия #экономика #центробанк #денежные переводы

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