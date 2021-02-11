Власти Ставрополья опровергли информацию о выдаче кукол вместо тел детей

Сведения о выдаче кукол вместо тел детей в перинатальном центре Ставрополя не подтвердились, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Сведения о выдаче кукол вместо тел детей в перинатальном центре Ставрополя не подтвердились, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Напомним, в соцсетях появился ролик с кладбища в Дагестане, на котором мужчина рассказывает, что привез хоронить двух своих новорожденных детей, а оказалось, что вместо тел выдали кукол. По словам отца, подмену сделали в ставропольском перинатальном центре.

Следователи проверили ставропольский роддом, рассказал губернатор. Им удалось выяснить, что в больницу не поступала женщина с фамилией и именем, о которой говорится на видео. Они не обнаружили подтверждений этой жуткой информации.