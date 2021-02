Конгрессмен в США провисел вниз головой во время заседания в Zoom

Член Палаты представителей Том Эммер долго не мог исправить свое перевернутое изображение, за что был осмеян коллегами.

В США произошел очередной курьез во время онлайн-встречи в приложении для конференций Zoom. На этот раз в неловкой ситуации оказался член Палаты представителей, республиканец из Миннесоты Том Эммер. Во время официального собрания по финансовым вопросам политик долго не мог исправить свое перевернутое изображение, передает газета Hill.

Коллега республиканца Максин Уотерс прервала его речь, поинтересовавшись, все ли с ним в порядке.

Во время того, как Уотерс выясняла, может ли Эммер исправить ситуацию, остальные коллеги соревновались в остроумии. Один из участников конференции шутливо уточнил: «Это метафора?» Другой припомнил конгрессмену предыдущий случай с адвокатом из Техаса:

Впрочем, через некоторое время конгрессмену удалось вернуть нормальное изображение на экране.

Ранее адвокат из Техаса Род Понтон предстал перед судьей Роем Фергюсоном на онлайн-слушаниях в образе грустного кота. Понтон попросту не смог справиться с анимированным фильтром в приложении Zoom. Короткий ролик, попавший в сеть, вызвал резонанс в сети.

Lawyer Informs Judge 'I am Not A Cat': A lawyer who accidentally put on a cat filter while speaking to a judge informed said judge 'I’m not a cat' to which the judge replied 'I can see that'. 1/3 pic.twitter.com/oJcilxATqG