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11:11   11 Февраля 2021
Весь мир

Конгрессмен в США провисел вниз головой во время заседания в Zoom

Конгрессмен в США провисел вниз головой во время заседания в Zoom

В США произошел очередной курьез во время онлайн-встречи в приложении для конференций Zoom. На этот раз в неловкой ситуации оказался член Палаты представителей, республиканец из Миннесоты Том Эммер. Во время официального собрания по финансовым вопросам политик долго не мог исправить свое перевернутое изображение, передает газета Hill.

Коллега республиканца Максин Уотерс прервала его речь, поинтересовавшись, все ли с ним в порядке.

«Я не знаю, как это исправить. Я не знаю, что случилось, просто так случилось. Я выключил и снова включил, но все по-прежнему», — посетовал Эммер, вися вниз головой на экране.

Во время того, как Уотерс выясняла, может ли Эммер исправить ситуацию, остальные коллеги соревновались в остроумии. Один из участников конференции шутливо уточнил: «Это метафора?» Другой припомнил конгрессмену предыдущий случай с адвокатом из Техаса:

«Ну, ты хотя бы не кот!», — попытались утешить Эммера.

Впрочем, через некоторое время конгрессмену удалось вернуть нормальное изображение на экране.

Ранее адвокат из Техаса Род Понтон предстал перед судьей Роем Фергюсоном на онлайн-слушаниях в образе грустного кота. Понтон попросту не смог справиться с анимированным фильтром в приложении Zoom. Короткий ролик, попавший в сеть, вызвал резонанс в сети.

«Я здесь, в трансляции, я не кот», — поспешил подтвердить свою личность Понтон.

По словам адвоката, ранее этой маской пользовалась его помощница, которая и забыла отключить фильтр в приложении.

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#сша #фильтр #видеоконференция #шутки #zoom

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