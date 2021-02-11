Переговоры Борреля с Лавровым охарактеризовали как откровенные в России

Переговоры главы евродипломатии Жозепа Борреля с главой МИД РФ Сергеем Лавровым были трудные, но откровенные, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Переговоры главы евродипломатии Жозепа Борреля с главой МИД РФ Сергеем Лавровым были трудные, но откровенные, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

По его словам, Боррель в значительной мере преувеличил, говоря, что отношения Москвы и Брюсселя "достигли дна". Состоявшийся в России разговор был в первую очередь трудным для европейских партнеров, отметил Чижов.

"С другой стороны, он был, безусловно, откровенным, и, думаю, никто из участников не будет отрицать, что в конечном итоге он был высокопрофессиональным", — добавил он.

Ранее британцы оценили результаты переговоров Борреля в Москве и назвали Лаврова "ниндзя".