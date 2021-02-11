Майора полиции в Хабаровске уволили за публикацию видео в TikTok

Руководство УМВД уволило майора полиции за публикацию видео в TikTok, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, заявили в пресс-службе ведомства по Хабаровскому краю.

Руководство УМВД уволило майора полиции за публикацию видео в TikTok, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, заявили в пресс-службе ведомства по Хабаровскому краю.

Правоохранители также дали оценку действиям должностных лиц, задействованных в работе с личным составом. Речи идет о видеоролике, на кадрах которого женщина в полицейской форме кривляется на камеру под музыку.

Новая функция, которую планирует запустить социальная сеть TikTok, поможет бороться с недостоверной информацией, сообщал телеканал "360". Пользователей популярной у молодежи платформы будут предупреждать о непроверенных публикациях.