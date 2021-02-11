Литва вслед за Латвией собирается заблокировать российский телеканал

Комиссия по радио- и телевещанию Литвы приняла решение заблокировать на территории страны телеканал "РТР Планета", сообщает Sputnik.

Комиссия по радио- и телевещанию Литвы приняла решение заблокировать на территории страны телеканал "РТР Планета", сообщает Sputnik.

Представители комиссии Литвы (LRTK) инициировали процесс поэтапного прекращения вещания российского телеканала "РТР-Планета. Об этом сообщило издание Sputnik. Ранее телеканалы международной сети "РТР" уже блокировались на год за "агрессивные антилитовские, антилатвийские и антиукраинские" высказывания. LRTK подавала жалобу в Еврокомиссию и ставила телеканалу ультиматумы, однако российская сторона их проигнорировала.

Аналогичное решение принял Национальный совет по электронным СМИ Латвии, также заблокировавший сначала каналы сети РТР, а затем еще 16 российских телеканалов. Как пишет Sputnik, литовское правительство может пойти по соответствующему пути.

Еще одна страна, которая остановила работу некоторых СМИ, – Украина. По указу президента Владимира Зеленского, заблокированы "112 Украина", ZIK и NewsOne, позиция которых не соответствует официальной. Украинский политолог Владимир Чемерис убежден, что радикалы стали инструментом президента в борьбе с оппозицией и инакомыслящими в угоду Запада и русофобской политики.