Минздрав Прикамья назвал основные причины гибели подростков в регионе

Пермские врачи назвали убийства и суицид основными причинами смерти детей в регионе.

Пермские врачи назвали убийства и суицид основными причинами смерти детей в регионе.

Тему гибели подростков подняли на последнем заседании краевого правительства. Участники мероприятия обсуждали развитие в регионе детского здравоохранения и, в том числе, приводили статистические данные. Так, согласно информации специалистов, за последние пять лет смертность среди подростков в Прикамье сократилась на 38%.

Также при обсуждении данной темы представители минздрава назвали основные причины гибели местных подростков, пишет kp.ru. Чаще всего, по их словам, дети уходят из жизни в случае убийства или суицида.