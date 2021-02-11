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9:20   11 Февраля 2021
Политика

ФАН и "Патриот" обсудят культуру, поддерживаемую властями РФ

ФАН и "Патриот" обсудят культуру, поддерживаемую властями РФ

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" проведут прямой эфир с экспертами на тему культуры в России.

Из-за пандемии коронавируса отрасль оказалась в затруднительном положении. В ходе эфира специалисты обсудят, какие изменения произошли в сфере культуры за год, как ведется бюджетное финансирование культуры и происходит оказание такой поддержки. Кроме того, будут затронуты вопросы помощи творческим людям от государства и в каких случаях это необходимо, пишет ФАН.

В качестве экспертов выступят законодатели, социологи, общественники, политологи, а также непосредственно деятели искусства. Прямой эфир состоится 11 февраля, начало в 14:00, прямой эфир можно посмотреть здесь.

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#культура #фан #медиагруппа патриот

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