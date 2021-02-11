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9:17   11 Февраля 2021
Общество

Ушла из жизни киновед Наталья Венжер

Ушла из жизни киновед Наталья Венжер

Киновед Наталья Венжер скончалась на 89-м году жизни. Последние годы она боролась с онкологическим заболеванием.

Наталья Яковлевна умерла в собственной квартире, сообщает РЕН ТВ. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Авторству Натальи Венжер принадлежит огромное количество статей и брошюр, посвященных отечественной анимации, а также книга "Сотворение фильма". Киновед занималась исследовательской работой в области производства и проката анимационных картин. Защитила диссертацию по теме "Коммуникативные возможности современной мультипликации".

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#смерть #киновед #Наталья Венжер

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