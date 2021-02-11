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8:56   11 Февраля 2021
Общество

Законопроект об отмене штрафов за езду по "выделенке" рассмотрят в Госдуме

Законопроект об отмене штрафов за езду по "выделенке" рассмотрят в Госдуме

Депутаты ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, согласно которому будет разрешено движение личных транспортных средств по выделенной полосе в ночное время суток.

Одним из авторов инициативы является депутат ГД Ярослав Нилов. Он пояснил, что выделенная полоса в ночное время суток практически всегда во всех городах России остается пустой. В пояснительной записке к документу рекомендуется не привлекать к административной ответственности водителей за езду по "выделенке" в период с 23:00 до 06:00.

Согласно действующему законодательству, по выделенной полосе в любое время суток могут передвигаться только маршрутные и легковые такси, велосипеды, а также общественный транспорт. Для других транспортных средств за движение по этому участку дороги предусмотрены штрафные санкции в размере 1,5 тыс. рублей.

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#законопроект #лдпр #выделенная полоса

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