Су-34 с успехом сокрушили штаб "противника" на учениях в Курганской области

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 смешанной авиационной дивизии ЦВО разгромили штаб "противника" во время учений.

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 смешанной авиационной дивизии ЦВО разгромили штаб "противника" во время учений.

Испытания истребителей Су-34 проходили на полигоне в Курганской области. Об этом сообщили в Центральном военном округе. Летчики успешно отработали удары в звене и парами по замаскированным условным противникам.

"Полеты с применением авиационных средств поражения проходят в рамках отборочного этапа конкурса международных армейских игр АрМИ-2021 среди летного состава авиадивизии ЦВО", — сообщили в ЦВО.

В учениях принимали участие до 12 самолетов, 70 единиц аэродромной техники, свыше 500 специалистов служб наземного обеспечения полетов. Истребители-бомбардировщики Су-34 также с успехом отработали элементы боевого маневрирования, включая "петли", "горки", "бочки" и "кубышки".