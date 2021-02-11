Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
8:36   11 Февраля 2021
Общество

Журналисты WP предрекли мировой успех вакцине "Спутник V"

Журналисты WP предрекли мировой успех вакцине "Спутник V"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может добиться мирового признания. Статья на эту тему вышла на страницах The Washington Post.

Изначально международное сообщество скептически отнеслось к препарату из России. Однако сейчас вакцина стремительно идет к успеху, отмечают журналисты.

В статье приводятся ссылки на британское издание The Lancet. Научный журнал на прошлой неделе представил итоги третьей фазы клинического исследования "Спутника V". В них говорится, что российская вакцина является одной из самых эффективных и безопасных в мире.

Кроме того, препарат "Спутник V" значительно дешевле западных конкурентов, что дает ей преимущество над вакцинами Pfizer-BioNTech и Moderna.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#вакцина #wp #Спутник V

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров