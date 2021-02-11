Журналисты WP предрекли мировой успех вакцине "Спутник V"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может добиться мирового признания. Статья на эту тему вышла на страницах The Washington Post.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может добиться мирового признания. Статья на эту тему вышла на страницах The Washington Post.

Изначально международное сообщество скептически отнеслось к препарату из России. Однако сейчас вакцина стремительно идет к успеху, отмечают журналисты.

В статье приводятся ссылки на британское издание The Lancet. Научный журнал на прошлой неделе представил итоги третьей фазы клинического исследования "Спутника V". В них говорится, что российская вакцина является одной из самых эффективных и безопасных в мире.

Кроме того, препарат "Спутник V" значительно дешевле западных конкурентов, что дает ей преимущество над вакцинами Pfizer-BioNTech и Moderna.