ВОЗ: распространение COVID-19 могло начаться раньше декабря 2019

Эксперты Всемирной организации здравоохранения допустили распространение коронавирусной инфекции раньше декабря 2019 года. Об этом пишет Wall Street Journal.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения допустили распространение коронавирусной инфекции раньше декабря 2019 года. Об этом пишет Wall Street Journal.

Вспышку коронавирусной инфекции объявили в декабре 2019 года в Китае. Но в октябре того же года около 90 человек попали в медицинские учреждения центральной части страны с похожим на COVID-19 симптомами, пишет РИА Новости со ссылкой на издание.

Власти Китая сделали тесты на антитела у большинства этих пациентов, но следов заражения не обнаружили. Уровень антител мог понизиться настолько, что его невозможно выявить. Поэтому требуются дальнейшие исследования, считает глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек. Необходимо сделать более широкие анализы крови у заболевших осенью граждан, чтобы установить начало распространение вируса.