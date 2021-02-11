Вашингтон призвали развивать взаимоуважительные отношения с Пекином

Сотрудничество Пекина и Вашингтона может принести пользу всему миру, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

Сотрудничество Пекина и Вашингтона может принести пользу всему миру, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

По мнению китайского лидера, противостояние двух стран является большой ошибкой, которая негативно сказывается как на США, так и на КНР. Кроме того, напряженные отношения отражаются и на других странах, передает ТАСС.

"Противостояние КНР и США, несомненно, является катастрофой как для двух стран, так и для всего мира", — заметил Си Цзиньпин.

Председатель КНР призвал американцев быть осторожнее в отношении Тайваня, Синьцзяна и Гонконга. Он заявил, что необходимо строить уважительные отношения, не создавая конфликтов. Тем временем Пекин и Вашингтон должны работать над восстановлением дипотношений друг с другом, заключил Си Цзиньпин.