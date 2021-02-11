Nord Stream 2 стал причиной срочного вызова вице-канцлера ФРГ в бундестаг

Участники слушаний по "Северному потоку — 2" экстренно вызвали вице-премьера Германии Олафа Шольца в бундестаг. На присутствии политика настояла фракция "Зеленые/Союз 90".

Участники слушаний по "Северному потоку — 2" экстренно вызвали вице-премьера Германии Олафа Шольца в бундестаг. На присутствии политика настояла фракция "Зеленые/Союз 90".

Представители политической силы объяснили решение большой вовлеченностью министра финансов в дискуссии относительно строительства газопровода. По результатам повторного голосования идею поддержали подавляющее большинство депутатов.

В это время Шольц находился на заседании по вопросам борьбы с коронавирусом во главе с канцлером Ангелой Меркель. Источник РИА Новости в пресс-службе бундестага ФРГ подтвердил участие вице-канцлера в слушаниях. Однако его выступление еще не было запланировано.