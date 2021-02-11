Малоимущие россияне могут претендовать на выплату от государства раз в год

Единовременная материальная выплата для малоимущих граждан в разных регионах имеет свой размер. Условия для ее получения и размер озвучил управляющий юрист Егор Редин.

Единовременная материальная выплата для малоимущих граждан в разных регионах имеет свой размер. Условия для ее получения и размер озвучил управляющий юрист Егор Редин.

Управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин пояснил, что сумма единовременной материальной помощи исчисляется с учетом условий проживания в конкретном субъекте, величины прожиточного минимума, средней зарплаты и других факторов. Например, одинокие беременные женщины в Удмуртии могут получить 3 тысячи рублей, студенческая семья при появлении ребенка — 15 тысяч рублей. На большие суммы могут рассчитывать граждане, проживающие в Ямало-Ненецком автономном округе, передает "Прайм".

Старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета "Синергия" Наталия Пшеничникова также указала, что возможность получение допвыплаты малоимущим прописана в постановлении Правительства РФ.

"Социальная помощь в рамках социального контракта носит экспериментальный характер и доступна не во всех регионах. В законе не указана конкретная сумма выплаты, размер выплаты зависит от усмотрения комиссии", — пояснила специалист.

По ее словам, соцпомощь на основании социального контракта назначается на срок от трех до 12 месяцев. Полученные деньги можно потратить на одежду, обувь и школьные товары для детей.