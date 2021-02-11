Депутат Рады опасается экспериментов ЕС и США с вакциной на Украине

Отказ Украины от российского препарата против COVID-19 может стать страшной ошибкой, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

Отказ Украины от российского препарата против COVID-19 может стать страшной ошибкой, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

Политик считает, что отказ Киева от вакцины "Спутник V" обоснован не стремлениями властей спасти нацию от "экспериментов", а внешними указаниями, об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-1".

Кива заявил, что Украина стала страной третьего мира для Европы и США. Поэтому он не исключает возможности, что западные страны отправят вакцину украинцам, чтобы частично протестировать ее.

"Мы же для них подопытные кролики, на которых ставят эксперименты", — считает Кива.

Кроме того, депутат предположил, что препараты против коронавируса от ЕС и США Киев может получить по остаточному принципу.