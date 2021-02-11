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6:15   11 Февраля 2021
Общество

Онищенко объяснил отмену обязательного ношения масок в Чечне и Удмуртии

Онищенко объяснил отмену обязательного ношения масок в Чечне и Удмуртии

Власти Чечни и Удмуртии объявили об отмене масочного режима в общественных местах в своих регионах. Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По его словам, рекомендации правительству о послаблении масочного режима дали службы, ответственные за анализ уровня заболеваемости коронавирусом в регионах.

"В Чечне и Удмуртии власти этих регионов принимали такое решение не за компанию, а исходя из позитивной эпидемической обстановки", — рассказал Онищенко в эфире НСН.

В заключении депутат назвал масочный режим недостаточно эффективным методом против COVID-19. Чтобы побороть пандемию, необходимо выработать коллективный иммунитет, что возможно с помощью массовой вакцинации населения.

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