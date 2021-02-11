6:15 11 Февраля 2021Общество
Онищенко объяснил отмену обязательного ношения масок в Чечне и Удмуртии
Власти Чечни и Удмуртии объявили об отмене масочного режима в общественных местах в своих регионах. Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Власти Чечни и Удмуртии объявили об отмене масочного режима в общественных местах в своих регионах. Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
По его словам, рекомендации правительству о послаблении масочного режима дали службы, ответственные за анализ уровня заболеваемости коронавирусом в регионах.
"В Чечне и Удмуртии власти этих регионов принимали такое решение не за компанию, а исходя из позитивной эпидемической обстановки", — рассказал Онищенко в эфире НСН.
В заключении депутат назвал масочный режим недостаточно эффективным методом против COVID-19. Чтобы побороть пандемию, необходимо выработать коллективный иммунитет, что возможно с помощью массовой вакцинации населения.