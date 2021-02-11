Внешний вид Бориса Джонсона во время уличной тренировки позабавил британцев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был замечен на тренировке под руководством личного инструктора Гарри Джеймсона в одном из парков Лондона. Об этом передает Daily Mail.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был замечен на тренировке под руководством личного инструктора Гарри Джеймсона в одном из парков Лондона. Об этом передает Daily Mail.

Папарацци сделали несколько снимков. Пользователей Сети рассмешила красная шерстяная шапка политика и такого же цвета лицо, покрасневшее от усердных занятий. Несмотря на февраль, премьер-министр вышел на тренировку в шортах.

Комментаторы также похвалили Джонсона за старания. На кадрах видно, что политик сильно запыхался и вспотел. Ему пожелали крепкого здоровья. Заниматься спортом глава британского кабмина начал прошлым летом, чтобы восстановиться после перенесенного коронавируса.