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5:40   11 Февраля 2021
Политика

Россия призывает США вывести военные корабли из акватории Черного моря

Россия призывает США вывести военные корабли из акватории Черного моря

Россия настаивает на возвращении сил Шестого флота ВС США в территориальные воды Соединенных Штатов из акватории Черного моря, заявили сотрудники МИД РФ в своем Twitter-аккаунте.

Российское посольство в Вашингтоне призвало ВС США "прекратить безрассудное бряцание оружием". Дипломаты заметили, что мир и безопасность в Черном море не нуждаются в иностранном вмешательстве.

"Мы призываем ВС США прекратить безрассудное бряцание оружием и заняться своими делами в территориальных водах Соединенных Штатов", — говорится в сообщении диппредставительства России.

Недавно стало известно, что корабли ВМС США и Турции при поддержке двух турецких истребителей F-16 провели в Черном море совместные учения. В них приняли участие американские эсминцы Porter и Donald Cook, морской патрульный самолет Poseidon, турецкие фрегаты Oruc Reis и Turgutreis, два истребителя F-16 и самолет-разведчик.

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#россия #сша #черное море #Шестой флот ВС США

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