Россия призывает США вывести военные корабли из акватории Черного моря

Россия настаивает на возвращении сил Шестого флота ВС США в территориальные воды Соединенных Штатов из акватории Черного моря, заявили сотрудники МИД РФ в своем Twitter-аккаунте.

Россия настаивает на возвращении сил Шестого флота ВС США в территориальные воды Соединенных Штатов из акватории Черного моря, заявили сотрудники МИД РФ в своем Twitter-аккаунте.

Российское посольство в Вашингтоне призвало ВС США "прекратить безрассудное бряцание оружием". Дипломаты заметили, что мир и безопасность в Черном море не нуждаются в иностранном вмешательстве.

"Мы призываем ВС США прекратить безрассудное бряцание оружием и заняться своими делами в территориальных водах Соединенных Штатов", — говорится в сообщении диппредставительства России.

Недавно стало известно, что корабли ВМС США и Турции при поддержке двух турецких истребителей F-16 провели в Черном море совместные учения. В них приняли участие американские эсминцы Porter и Donald Cook, морской патрульный самолет Poseidon, турецкие фрегаты Oruc Reis и Turgutreis, два истребителя F-16 и самолет-разведчик.